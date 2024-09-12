Побиття військового в Івано-Франківську — що відомо про нападників

Поліцейський проводить опитування затриманого. Фото: Нацполіція

В Івано-Франківську правоохоронці затримали молодиків, які побили військового. Під час нападу постраждав і випадковий перехожий.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в четвер, 12 вересня.

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За даними правоохоронців, до нападу на військового причетні троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років.

"Поліції відомо, що 26-річний зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин", — йдеться у повідомленні.

Затриманих доправили у поліцейський відділок. Фото: Нацполіція

Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції та з’ясували, що вони відпочивали в центрі міста та вживали спиртні напої.

"До них підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку", — додали поліцейські.

Опитування затриманого. Фото: Нацполіція

Свою вину фігуранти визнали. Двох старших чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри у хуліганстві, вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі.

Що відомо про напад

У поліції повідомили, що чоловіки напали на 40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла.

Також правоохоронці з’ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитися за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.