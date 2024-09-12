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Превышение власти при задержании уклониста — на Прикарпатье судили военных

12 сентября 2024 23:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На Прикарпатье судили военных за превышение власти при задержании уклониста
Судья. Иллюстративное фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Верховинский районный суд Ивано-Франковской области признал двух военных виновными в превышении служебных полномочий при задержании лица, пытавшегося незаконно пересечь границу. Капитан и майор оштрафован на 17 тысяч гривен каждого.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Пограничники сообщили о задержании 41-летнего мужчины, пытавшегося скрыться за границу. Капитан и майор, прибыв на место происшествия, приказали задержанному сесть в автомобиль, чтобы отправиться в территориальный центр комплектования для уточнения военно-учетных данных.

Мужчина отказался, и военные "повалили его на землю и повели в военный автомобиль против воли". В судебном постановлении сказано, что их действия нарушили конституционные права задержанного на достоинство и неприкосновенность.

Решение суда

Хотя военные не явились на судебное заседание, они признали свою вину из-за поданных заявлений. Судья вынесла решение, наложив на каждого из виновных штраф в размере 17 тысяч гривен.

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