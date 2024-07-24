График отключения света Украина – после ремонта запустили еще один энергоблок АЭС

Поврежденный энергообъект в результате удара РФ. Фото: ДТЭК

После планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит дефицит электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в среду, 24 июля.

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"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного ранее срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит дефицит электроэнергии. Напомним, что значительный дефицит в энергосистеме вызван массированными российскими атаками по украинской энергетике", — говорится в сообщении.

Оперативные данные о работе энергосистемы. Фото: Минэнерго

Там добавили, что из-за улучшения ситуации в энергосистеме в некоторых регионах ограничения не применяются до 18:00.

"В западном и частично южном регионах ограничения электроснабжения запланированы на период с 18:00 до 24:00. Во всех других регионах ограничения действуют с 00:00 до 24:00. Об изменениях в графиках узнайте на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах", — сообщили в Минэнерго.

Напомним, депутат Анна Скороход дала прогноз, по сколько часов в день не будет света зимой. По ее словам, отключений будет меньше, чем сейчас. Она надеется на три-четыре часа без света в день.

Добавим, по данным ДТЭК, если сравнивать удары России по энергосистеме Украины этого и прошлого года, то сейчас у нас нет резервных мощностей. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт.