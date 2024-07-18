Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Питання членства в НАТО має обговорюватись після війни, — ексконгресмен США arrow

Питання членства в НАТО має обговорюватись після війни, — ексконгресмен США

18 липня 2024 06:13
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Питання НАТО треба відкласти до переговорів
Демократ, американський політик Джим Слеттері. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Питання членства України в НАТО потрібно обговорювати тоді, коли закінчиться війна. Цю тему потрібно відкласти для дипломатичного завершення бойових дій за столом переговорів. 

Про це повідомив в інтервʼю Новини.LIVE колишній конгресмен США, демократ Джим Слеттері. 

Читайте також:

Членство України в НАТО

На думку пана Слеттері, двері до НАТО та ЄС для України мають постійно залишатись відкритими. 

"Я сподіваюся, що Європейський Союз або прийме Україну як повноправного члена, або проведе переговори з ЄС про угоди, які будуть дуже близькі до повноправного членства", — повідомив ексконгресмен. 

Однак стосовно членства в НАТО Джим не є таким однозначним. Це питання, на його думку, має вирішуватись не зараз. 

"Я думаю, що питання членства в НАТО — це питання, яке повинно обговорюватися за столом переговорів, коли ми закінчимо цю війну. Я думаю, що це питання слід залишити для дипломатичного вирішення цієї війни", — додав демократ. 

Нагадаємо, Угорщина з 1 липня почала своє головування в Раді ЄС. 

Одразу після початку головування угорський премʼєр Віктор Орбан прибув з візитом до Києва, а потім до Москви. 

Європейський союз США війна НАТО Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця