Питання НАТО треба відкласти до переговорів

Демократ, американський політик Джим Слеттері. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Питання членства України в НАТО потрібно обговорювати тоді, коли закінчиться війна. Цю тему потрібно відкласти для дипломатичного завершення бойових дій за столом переговорів.

Про це повідомив в інтервʼю Новини.LIVE колишній конгресмен США, демократ Джим Слеттері.

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На думку пана Слеттері, двері до НАТО та ЄС для України мають постійно залишатись відкритими.

"Я сподіваюся, що Європейський Союз або прийме Україну як повноправного члена, або проведе переговори з ЄС про угоди, які будуть дуже близькі до повноправного членства", — повідомив ексконгресмен.

Однак стосовно членства в НАТО Джим не є таким однозначним. Це питання, на його думку, має вирішуватись не зараз.

"Я думаю, що питання членства в НАТО — це питання, яке повинно обговорюватися за столом переговорів, коли ми закінчимо цю війну. Я думаю, що це питання слід залишити для дипломатичного вирішення цієї війни", — додав демократ.

Нагадаємо, Угорщина з 1 липня почала своє головування в Раді ЄС.

Одразу після початку головування угорський премʼєр Віктор Орбан прибув з візитом до Києва, а потім до Москви.