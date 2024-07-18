Вопрос НАТО следует отложить до переговоров

Демократ, американский политик Джим Слэттери. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мария Кагал Редактор международного отдела

Вопросы членства Украины в НАТО нужно обсуждать тогда, когда закончится война. Эту тему следует отложить для дипломатического завершения боевых действий за столом переговоров.

Об этом сообщил в интервью Новини.LIVE бывший конгрессмен США, демократ Джим Слэттери.

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По мнению г-на Слеттери, двери в НАТО и ЕС для Украины должны постоянно оставаться открытыми.

"Я надеюсь, что Европейский Союз либо примет Украину как полноправного члена, либо проведет переговоры с ЕС о соглашениях, которые будут очень близки к полноправному членству", — сообщил экс-конгрессмен.

Однако в отношении членства в НАТО Джим не так однозначен. Этот вопрос, по его мнению, должен решаться не сейчас.

"Я думаю, что вопрос членства в НАТО - это вопрос, который должен обсуждаться за столом переговоров, когда мы закончим эту войну. Я думаю, что этот вопрос следует оставить для дипломатического решения этой войны", — добавил демократ.

Напомним, Венгрия с 1 июля начала свое председательство в Совете ЕС.

Сразу после начала председательства венгерский премьер Виктор Орбан прибыл с визитом в Киев, а затем в Москву.