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Вопросы членства в НАТО должны обсуждаться после войны, — экс-конгрессмен США

18 июля 2024 06:13
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Вопрос НАТО следует отложить до переговоров
Демократ, американский политик Джим Слэттери. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Вопросы членства Украины в НАТО нужно обсуждать тогда, когда закончится война. Эту тему следует отложить для дипломатического завершения боевых действий за столом переговоров.

Об этом сообщил в интервью Новини.LIVE бывший конгрессмен США, демократ Джим Слэттери.

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По мнению г-на Слеттери, двери в НАТО и ЕС для Украины должны постоянно оставаться открытыми.

"Я надеюсь, что Европейский Союз либо примет Украину как полноправного члена, либо проведет переговоры с ЕС о соглашениях, которые будут очень близки к полноправному членству", — сообщил экс-конгрессмен.

Однако в отношении членства в НАТО Джим не так однозначен. Этот вопрос, по его мнению, должен решаться не сейчас.

"Я думаю, что вопрос членства в НАТО - это вопрос, который должен обсуждаться за столом переговоров, когда мы закончим эту войну. Я думаю, что этот вопрос следует оставить для дипломатического решения этой войны", — добавил демократ.

Напомним, Венгрия с 1 июля начала свое председательство в Совете ЕС.

Сразу после начала председательства венгерский премьер Виктор Орбан прибыл с визитом в Киев, а затем в Москву.

Европейский союз США война НАТО Украина

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