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Початок переговорів про вступ України — США привітали рішення ЄС

15 грудня 2023 09:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Початок переговорів про вступ України — США привітали рішення ЄС
Саміт ЄС у Брюсселі. Фото: X/Ecaterina Casinge
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати привітали рішення Європейського Союзу про початок переговорів з Україною щодо вступу. Також там назвали це рішення "історичним моментом".

Про це йдеться у заяві Державного департаменту.

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Так, США схвалює розширення ЄС як "потужне підтвердження європейського майбутнього кандидатів та потенційних кандидатів на вступ до ЄС", оскільки вони продовжують важливі реформи на шляху до членства в ЄС.

"Рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, надання статусу кандидата на вступ до ЄС Грузії та початок переговорів про вступ з Боснією і Герцеговиною, як тільки вона виконає необхідні критерії, дають надію і стимул цим країнам та їхнім народам продовжувати реформи, необхідні для просування їхніх амбіцій щодо членства в ЄС", — йдеться у заяві.

Сполучені Штати назвали це історичним моментом для Європи і для трансатлантичного партнерства.

"У цей вирішальний момент для трансатлантичної спільноти ми закликаємо їх скористатися імпульсом для реалізації свого повного демократичного та економічного потенціалу і забезпечити своє майбутнє в Європі", — додали у Держдепі.

Нагадаємо, що лідери країн ЄС на своєму засіданні у четвер, 14 грудня, ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу. 

Водночас Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС. Воно включало фінансування підтримки України на 50 млрд євро.

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