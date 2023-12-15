Начало переговоров о вступлении Украины — США приветствовали решение ЕС

Саммит ЕС в Брюсселе. Фото: X/Ecaterina Casinge

Соединенные Штаты приветствовали решение Европейского Союза о начале переговоров с Украиной о вступлении. Также там назвали это решение "историческим моментом".

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.

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Да, США одобряет расширение ЕС как "мощное подтверждение европейского будущего кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС", поскольку они продолжают важные реформы на пути к членству в ЕС.

"Решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии и начале переговоров о вступлении в Боснию и Герцеговину, как только она выполнит необходимые критерии, дают надежду и стимул этим странам и их народам продолжать реформы, необходимые для продвижения их амбиций по поводу членства в ЕС", — говорится в заявлении.

Соединенные Штаты назвали это историческим моментом для Европы и трансатлантического партнерства.

"В этот решающий момент для трансатлантического сообщества мы призываем их воспользоваться импульсом для реализации своего полного демократического и экономического потенциала и обеспечить свое будущее в Европе", — добавили в Госдепе.

Напомним, что лидеры стран ЕС на своем заседании в четверг, 14 декабря, приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

В то же время, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на принятие бюджетного решения ЕС. Оно включало финансирование поддержки Украины в 50 млрд евро.