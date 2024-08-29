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Подоляк заявил, что большинство пленных украинцев проходит через жестокие пытки

29 августа 2024 16:31
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Подоляк заявил, что 95% пленных проходят через жестокую пытку.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новости.
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что примерно 95% украинских военнопленных подвергаются жестоким пыткам со стороны российских военных. По его словам, данные факты подтверждаются отчетами мониторинговой миссии ООН.

Об этом он рассказал в интервью для Новини.LIVE.

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Подоляк отметил, что речь идет как о гражданских, так и о военнопленных, удерживаемых Россией. Он подчеркнул, что Россия фактически зависит от войны и ее существование возможно только в условиях постоянной агрессии.

"Наши люди это все видят, они видят поведение западных элит, они видят это странное нежелание четко осознать все риски, которые несет РФ. Они хотят уехать еще дальше, дальше от России, даже от опосредованной России, дальше из Польши, уехать из Германии и т.д.", — отметил советник главы Офиса Президента.

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