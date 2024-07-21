Покращення ситуації зі світлом в Україні — що допомогло зменшити дефіцит

Ремонт енергосистеми України. Фото: Укренерго

В Україні покращилася ситуація зі світлом. Це пов'язано з погодними умовами та ремонтною кампанією.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі Факти ICTV у неділю, 21 липня.

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Покращення ситуації зі світлом

Колісник закликав українців не забувати про можливі російські обстріли.

"Ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, вісім комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 ГВт — досить значний об'єм. Тому завдання енергетиків на сьогодні — це втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електроенергії", — наголосив він.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у зимовий період ситуація з електропостачанням в Україні може виявитися кращою, ніж це було влітку. Але наразі прогнози робити складно через непередбачуваність дій Росії.

Також Міністерство енергетики України не має наміру підвищувати тарифи на електроенергію. Поточна вартість електроенергії, яка становить 4,32 грн за кВт-год, затверджена до 30 квітня 2025 року.