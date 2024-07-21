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Улучшение ситуации со светом в Украине — в Минэнерго назвали причину

21 июля 2024 17:35
Виктория Козырь - редактор
Улучшение ситуации со светом в Украине — что помогло уменьшить дефицит
Ремонт энергосистемы Украины. Фото: Укрэнерго
Виктория Козырь - редактор

В Украине улучшилась ситуация со светом. Это связано с погодными условиями и ремонтной кампанией.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире Факты ICTV в воскресенье, 21 июля.

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Колесник призвал украинцев не забывать о возможных российских обстрелах.

"Мы имеем дефицит, как следствие обстрелов, восемь комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации 9 ГВт — достаточно значительный объем. Поэтому задача энергетиков на сегодня — это удержать энергосистему в целостности и в безопасности поставок электроэнергии", — подчеркнул он.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в зимний период ситуация с электроснабжением в Украине может оказаться лучше, чем летом. Но пока прогнозы делать сложно из-за непредсказуемости действий России.

Также Министерство энергетики Украины не намерено повышать тарифы на электроэнергию. Текущая стоимость электроэнергии, которая составляет 4,32 грн за кВт-ч, утверждена до 30 апреля 2025 года.

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