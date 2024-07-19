Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Держенергонагляд виявили порушення в розподілі електрики в шести областях arrow

Держенергонагляд виявили порушення в розподілі електрики в шести областях

19 липня 2024 19:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Порушення в розподілі електрики — результат перевірки Держенергонагляду
Енергетик. Фото: Укренерго
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Держенергонагляд виявив в шести областях порушення при перевірці графіків відключення електрики та справедливого розподілу енергоресурсів. Найбільші проблеми зафіксовані в Дніпропетровській та Житомирській областях.

Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду у п'ятницю, 19 червня.

Читайте також:

Порушення в розподілі електрики

Перевірки також були проведені в Вінницькій, Одеській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. Виявилось, що не всі споживачі, які не входять до критичної інфраструктури, були включені в графіки погодинних відключень.

Згідно з інформацією відомства, працівники АТ "Житомиробленерго" перешкоджали роботі інспекторів Держенергонагляду, не допускаючи їх до диспетчерських пунктів окремих структурних підрозділів.

"Встановлено, що в усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами", — повідомили в Держенергонагляді.

Порушення в Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області терміни дії графіків погодинних відключень та кількість черг значно збільшилися, причому їх використання відбувається не за затвердженим планом. Відключення електроенергії тривають більше 7 годин, і відновлення подачі електрики до деяких споживачів може затримуватися.

Водночас у Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі графіки відключення світла не завжди дотримуються, а не всі споживачі включені в ці графіки. Чимало споживачів класифіковані як об'єкти критичної інфраструктури.

"Разом із супутнім навантаженням призвело до завищеної величини потужності, яка не підлягає відключенню. Відповідно, на інших споживачів припадає надмірний тягар відключень, порушуючи справедливість розподілу електричної енергії", — заявили в Держенергонагляді.

Порушення в Житомирській області

Одночасно в Житомирській області зафіксовано численні випадки ігнорування команд диспетчерів НЕК "Укренерго" щодо впровадження графіків відключення електроенергії. Диспетчери на підстанціях регулярно не виконували в повному обсязі відключення всіх черг та помилково включали їх у графіки.

Зокрема, відключення електроенергії у окремих населених пунктах розпочалися після прибуття інспектора Держенергонагляду. При цьому, до оперативних журналів підстанцій вносили неточні дані. Крім того, на офіційному веб-сайті обленерго містилася недостовірна інформація про частоту та тривалість графіків погодинних відключень.

"У цілому це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні ГПВ, порушуючи принцип справедливості розподілу електроенергії між регіонами України", — додали у відомстві.

За результатами перевірок були видані приписи на усунення порушень протягом тижня. Після цього плануються повторні перевірки. У разі невиконання приписів обленерго понесе штраф.

З 22 липня розпочнуться перевірки у Києві та області, а також у Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах і поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

електроенергія Україна Держекоінспекція Дніпропетровська область Житомирська область сфера енергетики електропостачання енергетика

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні