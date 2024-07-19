Порушення в розподілі електрики — результат перевірки Держенергонагляду

Енергетик. Фото: Укренерго

Держенергонагляд виявив в шести областях порушення при перевірці графіків відключення електрики та справедливого розподілу енергоресурсів. Найбільші проблеми зафіксовані в Дніпропетровській та Житомирській областях.

Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду у п'ятницю, 19 червня.

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Порушення в розподілі електрики

Перевірки також були проведені в Вінницькій, Одеській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. Виявилось, що не всі споживачі, які не входять до критичної інфраструктури, були включені в графіки погодинних відключень.

Згідно з інформацією відомства, працівники АТ "Житомиробленерго" перешкоджали роботі інспекторів Держенергонагляду, не допускаючи їх до диспетчерських пунктів окремих структурних підрозділів.

"Встановлено, що в усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами", — повідомили в Держенергонагляді.

Порушення в Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області терміни дії графіків погодинних відключень та кількість черг значно збільшилися, причому їх використання відбувається не за затвердженим планом. Відключення електроенергії тривають більше 7 годин, і відновлення подачі електрики до деяких споживачів може затримуватися.

Водночас у Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі графіки відключення світла не завжди дотримуються, а не всі споживачі включені в ці графіки. Чимало споживачів класифіковані як об'єкти критичної інфраструктури.

"Разом із супутнім навантаженням призвело до завищеної величини потужності, яка не підлягає відключенню. Відповідно, на інших споживачів припадає надмірний тягар відключень, порушуючи справедливість розподілу електричної енергії", — заявили в Держенергонагляді.

Порушення в Житомирській області

Одночасно в Житомирській області зафіксовано численні випадки ігнорування команд диспетчерів НЕК "Укренерго" щодо впровадження графіків відключення електроенергії. Диспетчери на підстанціях регулярно не виконували в повному обсязі відключення всіх черг та помилково включали їх у графіки.

Зокрема, відключення електроенергії у окремих населених пунктах розпочалися після прибуття інспектора Держенергонагляду. При цьому, до оперативних журналів підстанцій вносили неточні дані. Крім того, на офіційному веб-сайті обленерго містилася недостовірна інформація про частоту та тривалість графіків погодинних відключень.

"У цілому це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні ГПВ, порушуючи принцип справедливості розподілу електроенергії між регіонами України", — додали у відомстві.

За результатами перевірок були видані приписи на усунення порушень протягом тижня. Після цього плануються повторні перевірки. У разі невиконання приписів обленерго понесе штраф.

З 22 липня розпочнуться перевірки у Києві та області, а також у Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах і поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.