Избиение военного в Ивано-Франковске — что известно о нападавших

Полиция задержала мужчин, которые избили военного в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске правоохранители задержали молодых людей, которые побили военного. Во время нападения пострадал и случайный прохожий.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в четверг, 12 сентября.
Кто избил военного
По данным правоохранителей, к нападению на военного причастны трое жителей Ивано-Франковской территориальной громады. Фигурантам 26, 21 и 17 лет.
"Полиции известно, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление", — говорится в сообщении.
Полицейские опросили фигурантов в райотделе полиции и выяснили, что они отдыхали в центре города и употребляли спиртные напитки.
"К ним подошел военный и попросил средства на собственные нужды. Но на такую просьбу молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, который перерос в драку", — добавили полицейские.
Свою вину фигуранты признали. Двое старших мужчин были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц. Такое правонарушение карается на срок до четырех лет лишения свободы.
Что известно о нападении
В полиции сообщили, что мужчины напали на 40-летнего военнослужащего, жителя Ивано-Франковска. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела.
Также правоохранители выяснили, что в результате драки пострадал случайный прохожий, увидевший избиение военнослужащего и пытавшийся заступиться за него. Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу.
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