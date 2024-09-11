В Смеле Черкасской области задержали мужчину, который избил военного

Избиение военного в Черкасской области. Фото: скриншот с видео

Полиция задержала подозреваемого в избиении военного в Смеле Черкасской области. Против мужчины возбудили уголовные производства по четырем статьям.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 11 сентября.

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Задержание подозреваемого в избиении военного

Правоохранители рассказали, что 28-летний мужчина скрывался от них в одной из гостиниц на территории Черкасской области. В настоящее время он задержан при участии спецназовцев полиции.

"В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения — следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что по месту проживания фигуранта провели обыски, во время которых у него изъяли наркотики и оружие. По результатам следственных действий следствием дополнительно внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков.

Также по факту избиения ветерана в городе Смела в Черкасской области полиция проводит расследование двух уголовных производств:

хулиганство, совершенное группой лиц:

вымогательство.

По этим производствам 10 сентября мужчине объявили о подозрении в процессуальном порядке.

Что говорит задержанный

Во время задержания Вадим Долотенко принес извинения украинскому народу и украинской армии.

"Я уважаю армию и народ. Данная ситуация сложилась не до конца разобранной. Я не хотел..." — сказал подозреваемый.

Что предшествовало

Во вторник, 10 сентября, стало известно, что в городе Смела местный "уголовный авторитет" избил военнослужащего на улице.

"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит должную и жесткую реакцию правоохранителей", — отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко на инцидент.

Он добавил, что каждый из воинов и все украинцы заслуживают уважения и верховенства права.