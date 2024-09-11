В Смеле Черкасской области задержали мужчину, который избил военного

Полиция задержала подозреваемого в избиении военного в Черкасской области — как он оправдывается
Полиция задержала подозреваемого в избиении военного в Смеле Черкасской области. Против мужчины возбудили уголовные производства по четырем статьям.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 11 сентября.
Задержание подозреваемого в избиении военного
Правоохранители рассказали, что 28-летний мужчина скрывался от них в одной из гостиниц на территории Черкасской области. В настоящее время он задержан при участии спецназовцев полиции.
"В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения — следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Кроме того, известно, что по месту проживания фигуранта провели обыски, во время которых у него изъяли наркотики и оружие. По результатам следственных действий следствием дополнительно внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков.
Также по факту избиения ветерана в городе Смела в Черкасской области полиция проводит расследование двух уголовных производств:
- хулиганство, совершенное группой лиц:
- вымогательство.
По этим производствам 10 сентября мужчине объявили о подозрении в процессуальном порядке.
Что говорит задержанный
Во время задержания Вадим Долотенко принес извинения украинскому народу и украинской армии.
"Я уважаю армию и народ. Данная ситуация сложилась не до конца разобранной. Я не хотел..." — сказал подозреваемый.
Что предшествовало
Во вторник, 10 сентября, стало известно, что в городе Смела местный "уголовный авторитет" избил военнослужащего на улице.
"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит должную и жесткую реакцию правоохранителей", — отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко на инцидент.
Он добавил, что каждый из воинов и все украинцы заслуживают уважения и верховенства права.
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