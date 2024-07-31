Задержаны преступники, поджигавшие авто военных — им грозит 8 лет лишения свободы

Сожженный автомобиль волонтеров. Фото: Нацполиция

Киевская полиция вместе с СБУ задержала поджигателей авто, уничтожавших транспорт бойцов ВСУ и волонтеров. Они оказались украинцами, которых наняли оккупанты, да к тому же обманули с оплатой.

Об этом 30 июля, во вторник сообщает на своем сайте Нацполиция .

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Как поджигатели нашли себе такую "работу"

Задержанные мужчина и женщина родились в Черкасской области, но жили в Киеве и искали себе работу. Они откликнулись на сообщение в мессенджере на предложение о "несложной работе".

Подозреваемые в поджоге авто ВСУ и волонтеров

Российский куратор, который и давал задание этой парочке, еще обманул их с оплатой. Перечислил только часть денег даже после поджога автомобиля.

Теперь задержанным грозит до восьми лет тюрьмы, а Нацполиция просит всех граждан не соглашаться на такие предложения окупантов, ведь это предательство родины. Кроме того, и денег вы не получите, а вот тюремный срок — запросто.

Реакция полка "Азов"

В числе сгоревших автомобилей оказались машины полка "Азов", среди которых и машина медицинской службы. Экс-командир полка "Азов", а сейчас майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин написал в своем Telegram, что преступникам повезло попасться именно представителям полиции. Он отметил, что лучше о таком "заработке" не думать.

Сообщение Максима Жорина

Ранее мы писали, что в Украине разоблачена группа лиц, которые готовили поджоги в странах ЕС по заказу России.

А житель Ивано-Франковска передавал россиянам информацию о стратегических объектах Прикарпатья для нанесения по ним ракетных ударов.