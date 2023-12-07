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Порадуйте найріднішу людину — що подарувати мамі на Новий рік-2024

7 грудня 2023 06:55
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Що можна подарувати мамі на Новий рік-2024 — найкращі бюджетні варіанти
Молода дівчина, яка віддає подарунок своїй мамі на Новий рік. Фото: Pexels
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Кожна дитина, навіть доросла, завжди хоче порадувати рідну маму і подарувати їй щось важливе, особливо, на Новий рік. Ми пропонуємо вам цілий список подарунків для мами на найголовніше свято року, на які не потрібно витрачати багато грошей.

Новини.LIVE розповідає про найкращі бюджетні варіанти подарунків для мами на Новий рік.

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Що подарувати мамі на Новий рік-2024 — бюджетні варіанти

Наближається Новий рік, тому люди починають думати, що ж подарувати своїм близьким. Звичайно, спочатку більшість людей починають замислюватися над тим, який новорічний подарунок можна підготувати своїй мамі.

Якщо гаманець вже напівпустий, а дуже хочеться порадувати найріднішу людину, не треба сильно переживати через це. Але варто зробити так, щоб після придбання подарунку не залишитися ні з чим. Насправді, є досить багато дешевих варіантів на подарунок мамі.

Женщина со своей взрослой дочерью на Новый год
Жінка зі своєю дорослою донькою на Новий рік. Фото: The US Sun

Так, можна подарувати теплий плед або комфортні тапочки для дому, щоб зробити своїй мамі приємно. Також можна роздивитися аромасвічку або дифузор, який має приємний аромат. Ще одним чудовим подарунком буде кулон, браслет або сережки.

Щоб зігріти найріднішу людину, можна їй придбати шапку, рукавички або теплий шарф, набір чаю або кави. Крім того, можна порадувати свою маму красивим гаманцем або ж книгою автора, якого вона любить читати. Якщо ваша мама любить зберігати спогади або ж смачно поїсти, можна подарувати їй оригінальну випічку або сімейний фотоальбом. 

Альбом с семейными фотографиями
Альбом із сімейними фотографіями. Фото: Freepik

Чим ще можна порадувати свою маму на Новий рік-2024

Варто зазначити, що найріднішій людині буде дуже приємно, якщо ви напишете їй лист від руки. У листі подякуйте своїй мамі і покажіть свою любов. Крім того, можна їй побажати кохання, міцного здоров’я і щастя на майбутній рік.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не рекомендується дарувати на Новий рік-2024. 

Раніше ми розповідали про те, куди варто ставити ялинку на Новий рік-2024. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати чоловікові чи хлопцю на Новий рік-2024. 

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