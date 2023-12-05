Новий рік-2024 — що не можна дарувати, щоб не розлютити Зеленого Дракона

Дві дівчини, які обмінюються подарунками на Новий рік. Фото: Freepik

До Нового року залишилося вже зовсім трохи, тому варто починати купувати подарунки своїм близьким, якщо ще досі нічого немає. Але перед тим, як купувати якісь предмети або речі рідним людям, потрібно розуміти, які подарунки категорично не можна дарувати на це свято.

Про те, що категорично не рекомендується дарувати на Новий рік-2024, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Наближається найголовніше свято року, яке вважається найбільш фантастичним серед усіх. Перед Новим роком багато людей починає думати, що ж подарувати своїм найближчим людям, і одразу ж починається метушня.

Щоб не розгнівати символ 2024 року Зеленого Дерев'яного Дракона, варто розуміти, що категорично не слід дарувати в це свято. То ж, ми розповідаємо вам про повний список заборонених на Новий рік подарунків.

Компанія друзів, які святкують Новий рік. Фото: Freepik

Що не слід дарувати на Новий рік-2024

Відомо, що Зелений Дракон символізує успіх, силу і процвітання, а щоб не розлютити його, не варто дарувати певні речі.

Речі, які пов’язані з вогнем

Справа в тому, що Дракон уособлює стихії Землі та Дерева, тому не варто на Новий рік дарувати свічки, запальнички або інші предмети, які стосуються вогня.

Гострі предмети

Зелений Дракон представляє силу, тому такі подарунки він може сприймати як загроза владі.

Прості, але дешеві речі

Не варто також на Новий рік-2024 дарувати своїй близькій людині щось просте і миле, але дешеве. Справа в тому, що в різних міфологіях світу дракони символізують скарби і багатство, тому дешеві предмети можуть розлютити Зеленого Дракона.

Темні речі

На Новий рік також не рекомендується дарувати речі темних відтінків. Особливо, не можна дарувати щось у чорному кольорі.

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