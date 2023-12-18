Постраждалі від теракту на Закарпатті залишаються в лікарні — відомий характер травм

Постраждалі внаслідок теракту на Закарпатті перебувають у лікарні. Фото: УНІАН

У селі Керецьки на Закарпатті у лікарні залишаються 19 осіб, які постраждали внаслідок теракту у будівлі сільської ради. Троє поранених перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" з посиланням на слова директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолія Пшеничного.

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За словами Пшеничного, після вибуху до Свалявської лікарні звернулись 23 людини. Зараз у медзакладі залишається 19, кількох невдовзі перевезуть до спеціалізованих установ для надання допомоги. Очікується, що чотирьох постраждалих сьогодні випишуть.

Зазначається, що в усіх жертв теракту є уламкові пошкодження ніг і тіла. У сімох поранених ушкодження зазнали судини, їх прооперували впродовж декількох годин після інциденту.

"Я хочу подякувати медикам, які спрацювали надзвичайно професійно. Завдяки цьому станом на сьогодні маємо одну жертву теракту - чоловік помер у лікарні. На жаль, через велику втрату крові (до 40-45%) в нього почалися безповоротні зміни в організмі, його не змогли врятувати", — підкреслив Пшеничний.

Він додав, що у приміщенні під час теракту знаходився медик. Він надав першу допомогу постраждалим і багатьом врятував життя.

Наразі підривник знаходиться у лікарні у важкому стані.

Що сталося на Закарпатті

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Також ми писали, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був немісцевим. Більша частина мешканців села його не знала. Кадри перших секунд після вибуху оприлюднили у мережі.

З часом стало відомо, що чоловік, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, був незадоволений тим, що відбувається в селі. Зокрема, він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.

Правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Депутат, який підірвав під час засідання сесії сільської ради на Закарпатті гранати, прийшов до тями. Його допитували правоохоронці. Після цього йому оголосили підозру, а згодом — запобіжний захід.