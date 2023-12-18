Пострадавшие от теракта на Закарпатье остаются в больнице — известен характер травм

Пострадавшие в результате теракта на Закарпатье находятся в больнице. Фото: УНИАН

В селе Керецки на Закарпатье в больнице остаются 19 человек, пострадавших в результате теракта в здании сельского совета. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа" со ссылкой на слова директора департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолия Пшеничного.

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По словам Пшеничного, после взрыва в Свалявскую больницу обратились 23 человека. Сейчас в медучреждении остается 19, нескольких вскоре перевезут для оказания специализированной помощи. Ожидается, что четырех пострадавших сегодня выпишут.

Отмечается, что у всех жертв теракта есть обломочные повреждения ног и тела. У семерых раненых повреждены сосуды, их прооперировали в течение нескольких часов после инцидента.

"Я хочу поблагодарить медиков, которые сработали очень профессионально. Благодаря этому по состоянию на сегодня имеем одну жертву теракта - мужчина умер в больнице. К сожалению, из-за большой потери крови (до 40-45%) у него начались безвозвратные изменения в организме, его не смогли спасти", — подчеркнул Пшеничный.

Он добавил, что в помещении во время теракта находился медик. Он предоставил первую помощь пострадавшим и многим спас жизнь.

В настоящее время подрывник находится в больнице в тяжелом состоянии.

Что произошло на Закарпатье

Напомним, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Также мы писали, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был неместным. Большинство жителей села его не знали. Кадры первых секунд после взрыва обнародовали в сети.

Со временем стало известно, что мужчина, взорвавший гранаты на заседании сельского совета на Закарпатье, был недоволен тем, что происходит в селе. В частности, он был возмущен планируемым бюджетом на 2024 год.

Правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете на Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Депутат, взорвавший во время заседания сессии сельского совета на Закарпатье гранаты, пришел в сознание. Его допрашивали правоохранители. После этого ему объявили подозрение, а впоследствии — меру пресечения.