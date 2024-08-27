Зеленский объяснил, почему сложно вернуть в Украину госизменников

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть сложности с возвращением государственных предателей, которые сбежали из страны. По его словам, очень сложный процесс экстрадиции.

Об этом президент сказал на пресс-конференции на панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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"Есть сложности по возвращению госпредателей, коллаборационистов и тому подобное. Очень сложный процесс экстрадиции. Во-первых, страны не депортируют людей, у которых такая статья, потому что они подают там в суд и говорят, что это политическое преследование", — сказал Зеленский.

По его словам, есть страны ЕС, откуда в принципе сложно вернуть кого-нибудь. Речь идет об Австрии, Молдове, Румынии и Венгрии.

"Нужно наращивать договоренности между МВД и миграционными службами. По-другому никак. Я думаю, если бы мы были бы в ЕС, то не было бы этого вопроса совсем", — подчеркнул глава государства.

Украинский лидер отметил, чтобы решить эту проблему, вероятно, будут предложены изменения в законодательство.

"Увидим план — будем делать выводы", — добавил Зеленский.