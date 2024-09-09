Пожежа на ЗАЕС — незалежний експерт зробив висновки про причини загоряння

Пожежа на ЗАЕС. Фото: скриншот з відео

Незалежна експертка із ядерної енергетики та ядерної безпеки розповіла, що горіло на території Запорізької АЕС 11 серпня. За словами Ольги Кошарної, на території ЗАЕС росіяни свідомо підпалили генератор і запас палива для створення "ефектної картинки", у якій можна звинуватити Україну.

Про це експертка із ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна розповіла в інтерв'ю 24 Каналу у понеділок, 9 вересня.

Читайте також:

Пожежа на Запорізькій АЕС

На території Запорізької АЕС 11 серпня сталася масштабна пожежа на об'єкті технічного водопостачання: через вогонь постраждала градирня та інше обладнання. Традиційно окупанти вдалися до звинувачень ЗСУ.

"За надійними джерелами, які є у мене на ЗАЕС, відбулося загоряння генератора і запасу палива на відмітці 15 метрів. В градирні розташовані засоби електронної боротьби і засіб спостереження "Муром", їм потрібне живлення. Спочатку росіяни намагалися протягнути від ЗАЕС кабель, але працівники не дозволили їм. Тому вони були вимушені поставити там генератор", — пояснила Ольга Кошарна.

За словами експертки, у градирні є чому горіти: запаси палива, пластикові деталі. Цим росіяни вирішили скористатися.

"Вони вирішили зробити "ефектну картинку" й підпалили генератор. Там немає ядерно-радіаційних матеріалів, ніякої загрози для промислового майданчика. Для України немає сенсу робити таке", — наголосила фахівчиня.

Як зазначила Каширна, те, що пожежа на території ЗАЕС — це справа рук самих росіян підтверджує й те, що вже через 23 хвилини після інциденту міністерство закордонних справ Росії випустило пресреліз. А протягом 11 годин з моменту пожежі з'явилося 15 офіційних повідомлень, написані в одному ключі. Проте МАГАТЕ у на місце пожежі росіяни все ж таки не допустили.

Висновки МАГАТЕ

Згодом експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідали окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Зокрема, експерти відвідали градирні станції. За словами гендиректора агентства Рафаеля Гроссі, на підставах спостережень група вважає малоймовірним, що першоджерело пожежі почалося біля градирні. Командою було встановлено, що пошкодження, швидше за все, зосереджено всередині градирні на рівні розподілу водяних форсунок, що розташовані на висоті близько 10 метрів.

У звіті йдеться, що команда МАГАТЕ не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних та спостережень щодо пожежі.

Пожежа на ЗАЕС

Нагадаємо, 11 серпня голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що жителі Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької АЕС, яка зараз під контролем російських окупантів.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський опублікував відео та заявив, що росіяни влаштували пожежу на території ЗАЕС. Він додав, що українська сторона чекає реакції світу та МАГАТЕ.

Згодом у Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму в північній частині атомної станції. За твердженням агентства, дим з’явився після "численних вибухів".

Водночас російська сторона заявляла, що ЗСУ нібито атакували ЗАЕС дроном.

Тим часом в "Енергоатомі" вірогідними причинами пожежі вважають недбалість російських загарбників або свідомий підпал.