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Пожар на ЗАЭС — эксперт по ядерной энергетике сделал вывод

9 сентября 2024 16:04
Галина Шподарева - редактор
Пожар на ЗАЭС — независимый эксперт сделал выводы о причинах возгорания
Пожар в ЗАЭС. Фото: скриншот с видео
Галина Шподарева - редактор

Независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности рассказала, что горело на территории Запорожской АЭС 11 августа. По словам Ольги Кошарной, на территории ЗАЭС россияне сознательно подожгли генератор и запас топлива для создания "эффектной картинки", в которой можно обвинить Украину. 

Об этом эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная рассказала в интервью 24 Каналу в понедельник, 9 сентября.

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Пожар на Запорожской АЭС

На территории Запорожской АЭС 11 августа произошел масштабный пожар на объекте технического водоснабжения: из-за огня пострадала градирня и другое оборудование. Традиционно оккупанты прибегли к обвинениям ВСУ.

"По надежным источникам, которые есть у меня на ЗАЭС, произошло возгорание генератора и запаса топлива на отметке 15 метров. В градирне расположены средства электронной борьбы и средство наблюдения "Муром", им нужно питание. Сначала россияне пытались протянуть от ЗАЭС кабель, но работники не позволили им. Поэтому они были вынуждены поставить там генератор", — пояснила Ольга Кошарная.

По словам эксперта, в градирне есть чему гореть: запасы топлива, пластиковые детали. Этим россияне решили воспользоваться.

"Они решили сделать "эффектную картинку" и подожгли генератор. Там нет ядерно-радиационных материалов, никакой угрозы для промышленной площадки. Для Украины нет смысла делать такое", — подчеркнула специалист.

Как отметила Каширная, то, что пожар на территории ЗАЭС — это дело рук самих россиян подтверждает и то, что уже через 23 минуты после инцидента министерство иностранных дел России выпустило пресс-релиз. А в течение 11 часов с момента пожара появилось 15 официальных сообщений, написанных в одном ключе. Однако МАГАТЭ на место пожара россияне все же не допустили.  

Выводы МАГАТЭ

Впоследствии эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

В частности, эксперты посетили градирни станции. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, на основании наблюдений группа считает маловероятным, что первоисточник пожара начался возле градирни. Командой было установлено, что повреждения, скорее всего, сосредоточены внутри градирни на уровне распределения водяных форсунок, расположенных на высоте около 10 метров. 

В отчете говорится, что команда МАГАТЭ не смогла сделать окончательные выводы на основе полученных данных и наблюдений по пожару.

Пожар на ЗАЭС

Напомним, 11 августа глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что жители Никополя заметили пожар в одной из градирен Запорожской АЭС, которая сейчас под контролем российских оккупантов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео и заявил, что россияне устроили пожар на территории ЗАЭС. Он добавил, что украинская сторона ждет реакции мира и МАГАТЭ.

Впоследствии в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма в северной части атомной станции. По утверждению агентства, дым появился после "многочисленных взрывов".

В то же время российская сторона заявляла, что ВСУ якобы атаковали ЗАЭС дроном.

Тем временем в "Энергоатоме" вероятными причинами пожара считают халатность российских захватчиков или сознательный поджог.

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