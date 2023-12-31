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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав українців з Новим роком

31 грудня 2023 23:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав українців з Новим роком
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні Нового року звернувся до українців. Він зазначив, що не зважаючи на усі труднощі України вистояла і впевнено рухається до Європейського Союзу.

Про це Денис Шмигаль написав на своїй сторніці у Telegram.

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Поздоровлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Звернення Дениса Шмигаля

"Завершується 2023 рік, який був складним періодом випробувань. Попри всі труднощі, ми вистояли, стали сильнішими. Ми заходимо у 2024 рік із вірою в майбутню перемогу та мир", — зазначив прем'єр-міністр.

Очільник уряду зазначив, що у 2024 році Україна продожить посилювати свою армію, захищати власну землю та всіляко допомагати Силам безпеки й оборони. 

"Будемо й далі наполегливо рухатися до членства в Європейському Союзі. Відновлювати нашу країну", — запевнив Денис Шмигаль. 

Також прем'єр міністр подякував усім, хто бореться за краще майбутнє для України.

"Лікарям, вчителям, рятувальникам, підприємцям, платникам податків, працівникам критичної інфраструктури, волонтерам, а головне — ми дякуємо українським воїнам на фронті. Пам'ятаємо, як тяжко виборюється наша свобода", — зазначив Шмигаль.

Наостанок очільник уряду побажав українцям у 2024 році дочекатися перемоги.

"Зараз ми маємо одне єдине бажання. Віримо, що у 2024 році воно стане реальністю. Й Україна переможе. З прийдешнім Новим роком! 
Слава Україні!", — завершив своє звернення Шмигаль.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний привітав українських воїнів з Новим роком. Він підкреслив, що наступний рік не буде легким, але Україна неодмінно переможе.

Раніше ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський привітав воїнів Збройних сил України з Новим роком. Він побажав захисникам і захисницям, щоб 2024 рік привів їх до перемоги у боротьбі проти російського агресора.

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