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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поздравил украинцев с Новым годом

31 декабря 2023 23:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поздравил украинцев с Новым годом
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в канун Нового года обратился к украинцам. Он отметил, что, несмотря на все трудности, Украина выстояла и уверенно движется в Европейский Союз.

Об этом Денис Шмигаль написал на своей странице в Telegram.

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Поздравление Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Обращение Дениса Шмыгаля

"Завершается 2023 год, который был сложным периодом испытаний. Несмотря на все трудности, мы выстояли, стали сильнее. Мы заходим в 2024 с верой в будущую победу и мир", — отметил премьер-министр.

Глава правительства отметил, что в 2024 году Украина продолжит усиливать свою армию, защищать собственную землю и всячески помогать Силам безопасности и обороны.

"Будем и дальше упорно двигаться к членству в Европейском Союзе. Восстанавливать нашу страну", — заверил Денис Шмигаль.

Также премьер министр поблагодарил всех, кто борется за лучшее будущее для Украины.

"Врачам, учителям, спасателям, предпринимателям, налогоплательщикам, работникам критической инфраструктуры, волонтерам, а главное — мы благодарим украинских воинов на фронте. Помним, как тяжело борется за нашу свободу", — отметил Шмигаль.

В заключение глава правительства пожелал украинцам в 2024 году дождаться победы.

"Сейчас у нас есть одно единственное желание. Верим, что в 2024 году оно станет реальностью. И Украина победит. С наступающим Новым годом!
Слава Украине!", — завершил свое обращение Шмигаль.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Новым годом. Он подчеркнул, что следующий год не будет легким, но Украина обязательно победит.

Ранее мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил воинов Вооруженных сил Украины с Новым годом. Он пожелал защитникам и защитницам, чтобы 2024 привел их к победе в борьбе против российского агрессора.

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