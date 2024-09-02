Дік Схооф у Запоріжжі — що сказав прем'єр Нідерландів про свій візит

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф. Фото: ОП

Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну різними способами. Треба пам'ятати, що Україна бореться за всю Європу.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф на пресконференції у Запоріжжі в понеділок, 2 вересня.

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За словами прем'єра Нідерландів, він побачив у Запоріжжі усі масштаби жорстокості Росії.

"Те, що російський президент Володимир Путін і Росія роблять на фронті, за кілька десятків кілометрів звідси, це негуманно і кримінально", — сказав він.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Нідерландів Дік Схооф. Фото: X/MinPres

Схооф додав, що це його перший візит як прем'єра до України, і пообіцяв, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну фінансово, політично, морально та військовим способом.

"Ми повинні пам'ятати, що Україна бореться за свободу всієї Європи. Російська воєнна машина робить все, щоб знищити ваш дух. А ваші чоловіки, жінки та діти роблять все, щоб країна працювала попри стрес і негаразди. Я хочу висловити захоплення і повагу тим, хто б'ється на лінії фронту, за їхню сміливість, за те, що вони тут", — наголосив він.

Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну. Фото: X/MinPres

Прем'єр Нідерландів також був вражений підземною школою у Запоріжжі.

"Цього ранку ми говорили з учнями і вчителями підземної школи. Для багатьох у Нідерландах буде складно зрозуміти, що школа змушена переміститися під землю для захисту від ракет. На жаль, це реальність", — сказав Схооф.

Прем'єр Нідерландів також був вражений підземною школою. Фото: X/MinPres

Він підкреслив, що ніколи не має стати нормою, що діти повинні ходити до школи під землею.

"Ніколи не має стати нормою, що будинки у людей холодні, тому що електростанції розбомблено. Ніколи не має стати нормою, щоб люди жили під загрозою армії загарбників, що націлилися на їхні міста", — підсумував прем'єр.