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Премьер Нидерландов прокомментировал свой визит в Запорожье

2 сентября 2024 18:43
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Дик Схооф в Запорожье — что сказал премьер Нидерландов о своем визите
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину разными способами. Следует помнить, что Украина борется за всю Европу.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф на пресс-конференции в Запорожье в понедельник, 2 сентября.

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По словам премьера Нидерландов, он увидел в Запорожье все масштабы жестокости России.

"То, что российский президент Владимир Путин и Россия делают на фронте, в нескольких десятках километров отсюда, это негуманно и криминально", — сказал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Дик Схооф. Фото: X/MinPres

Схооф добавил, что это его первый визит в качестве премьера в Украину, и пообещал, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину финансово, политически, морально и военно.

"Мы должны помнить, что Украина борется за свободу всей Европы. Российская военная машина делает все, чтобы уничтожить ваш дух. А ваши мужчины, женщины и дети делают все, чтобы страна работала, несмотря на стресс и невзгоды. Я хочу выразить восхищение и уважение тем, кто сражается на линии фронта, за их смелость, за то, что они здесь", — подчеркнул он.

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Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину. Фото: X/MinPres

Премьер Нидерландов был также впечатлен подземной школой в Запорожье.

"В это утро мы говорили с учениками и учителями подземной школы. Для многих в Нидерландах будет сложно понять, что школа вынуждена переместиться под землю для защиты от ракет. К сожалению, это реальность", — сказал Схооф.

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Премьер Нидерландов также был впечатлен подземной школой. Фото: X/MinPres

Он подчеркнул, что никогда не должно стать нормой, что дети должны ходить в школу под землей.

"Никогда не должно стать нормой, что дома у людей холодные, потому что электростанции разбомблены. Никогда не должно стать нормой, чтобы люди жили под угрозой нацелившихся на их города армии захватчиков", — подытожил премьер.

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Схооф общается с украинскими учениками в подземной школе. Фото: X/MinPres

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