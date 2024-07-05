Вступ України в НАТО — Петер Пеллегріні про те, чому не слід спішити з перемовинами

Президент Словаччини Петер Пеллегріні. Фото: Topky/Ján Zemiar

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що, на його думку, не слід поспішати розпочинати переговори про вступ України до Північноатлантичного альянсу. За його словами, є ризик, що це призведе до ескалації.

Про це повідомляє словацьке видання Standard у четвер, 4 липня.

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Під час свого візиту до столиці Польщі — Варшави словацький президент акцентував на розбіжності в поглядах із польським лідером Анджею Дудою щодо питання перемовин про членство України в НАТО.

"Пан президент Дуда виступає за більш ранній початок переговорів про вступ України, ми радше заохочуємо до стриманості. Щоб це більше не нагнітало напругу", — пояснив Пеллегріні.

Під час переговорів президенти обговорили війну РФ проти України та майбутній саміт НАТО, домовившись про допомогу Україні. Також Пеллегріні зазначив, що Словаччина збільшила виробництво боєприпасів і ремонт військової техніки.

"Ми також є важливим партнером у сфері енергопостачання. З початку війни ми поставили в Україну понад 40 тисяч мегават-годин енергії. І ми збираємося збільшувати ці поставки, особливо восени і взимку", — додав словацький лідер.

Вступ України в НАТО

Нагадаємо, що заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс зазначив, що на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня будуть обговорювати допомогу Україні у захисті від російських атак та шляхи стримання РФ у майбутньому. Крім того, йтиметься про вступ України в Альянс.

Також за даними американських ЗМІ, НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві, що зможе зміцнити довгострокову підтримку України. Крім того, Альянс готується створити нове командування для координації постачання військової допомоги Україні та навчання військових.

Додамо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного Генсека НАТО Марка Рютте з призначенням на посаду. Також сторони обговорили майбутню взаємодію України з НАТО.