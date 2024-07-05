Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Президент Словаччини пояснив, чому не слід поспішати приймати Україну в НАТО arrow

Президент Словаччини пояснив, чому не слід поспішати приймати Україну в НАТО

5 липня 2024 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вступ України в НАТО — Петер Пеллегріні про те, чому не слід спішити з перемовинами
Президент Словаччини Петер Пеллегріні. Фото: Topky/Ján Zemiar
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що, на його думку, не слід поспішати розпочинати переговори про вступ України до Північноатлантичного альянсу. За його словами, є ризик, що це призведе до ескалації.

Про це повідомляє словацьке видання Standard у четвер, 4 липня. 

Читайте також:

Чому не слід поспішати з перемовинами про вступ України в НАТО

Під час свого візиту до столиці Польщі — Варшави словацький президент акцентував на розбіжності в поглядах із польським лідером Анджею Дудою щодо питання перемовин про членство України в НАТО.

"Пан президент Дуда виступає за більш ранній початок переговорів про вступ України, ми радше заохочуємо до стриманості. Щоб це більше не нагнітало напругу", — пояснив Пеллегріні.

Під час переговорів президенти обговорили війну РФ проти України та майбутній саміт НАТО, домовившись про допомогу Україні. Також Пеллегріні зазначив, що Словаччина збільшила виробництво боєприпасів і ремонт військової техніки.

"Ми також є важливим партнером у сфері енергопостачання. З початку війни ми поставили в Україну понад 40 тисяч мегават-годин енергії. І ми збираємося збільшувати ці поставки, особливо восени і взимку", — додав словацький лідер.

Вступ України в НАТО

Нагадаємо, що заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс зазначив, що на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня будуть обговорювати допомогу Україні у захисті від російських атак та шляхи стримання РФ у майбутньому. Крім того, йтиметься про вступ України в Альянс.

Також за даними американських ЗМІ, НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві, що зможе зміцнити довгострокову підтримку України. Крім того, Альянс готується створити нове командування для координації постачання військової допомоги Україні та навчання військових.

Додамо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного Генсека НАТО Марка Рютте з призначенням на посаду. Також сторони обговорили майбутню взаємодію України з НАТО.

Польща НАТО переговори Словаччина Україна Анджей Дуда Альянс війна в Україні війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо