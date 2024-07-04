Саміт НАТО у Вашингтоні — Україні запропонують конкретні шляхи до членства

Саміт НАТО у Вільнюсі в 2023 році. Фото: пресслужба Альянсу

На саміті НАТО у Вашингтоні 9–11 липня обговорюватимуть допомогу Україні у захисті від атак Росії та шляхи стримання РФ у майбутньому. Також йтиметься про вступ України в Альянс.

Про це повідомив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс, пише Голос Америки.

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За словами Джонса, у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО.

Водночас високопосадовець Держдепу наголосив, що конкретне формулювання ще узгоджується.

"Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО", — сказав Джонс.

На саміті будуть присутні міністри закордонних справ з 35 країн, які не входять до НАТО. Зокрема, будуть представники Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Новини.LIVE працюватимуть на саміті НАТО у Вашингтон 9–11 липня і оперативно повідомлятимуть читачів про все, що там відбуватиметься.

Також ми повідомляли, що на саміті НАТО можуть узгодити відправку посадовця Альянсу для контролю за допомогою Україні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна активно готується до липневого саміту НАТО. Країна планує взяти участь в декількох платформах у рамках саміту.