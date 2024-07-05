Вступление Украины в НАТО — Петер Пеллегрини о том, почему не следует спешить с переговорами

Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото: Topky/Ján Zemiar

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что, по его мнению, не следует спешить вступать в переговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс. По его словам, есть риск, что это приведет к эскалации.

Об этом сообщает словацкое издание Standard в четверг, 4 июля.

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Во время своего визита в столицу Польши — Варшавы словацкий президент акцентировал внимание на разногласиях во взглядах с польским лидером Анджей Дудой относительно вопроса переговоров о членстве Украины в НАТО.

"Господин президент Дуда выступает за более раннее начало переговоров о вступлении Украины, мы скорее поощряем сдержанность. Чтобы это больше не нагнетало напряжение", — пояснил Пеллегрини.

В ходе переговоров президенты обсудили войну РФ против Украины и предстоящий саммит НАТО, договорившись о помощи Украине. Также Пеллегрини отметил, что Словакия увеличила производство боеприпасов и ремонт военной техники.

"Мы также являемся важным партнером в сфере энергоснабжения. С начала войны мы поставили в Украину более 40 тысяч мегаватт-часов энергии. И мы собираемся увеличивать эти поставки, особенно осенью и зимой", — добавил словацкий лидер.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будут обсуждать помощь Украине в защите от российских атак и пути сдерживания РФ в будущем. Кроме того, речь пойдет о вступлении Украины в Альянс.

Также по данным американских СМИ, НАТО планирует разместить своего гражданского чиновника в Киеве, что сможет укрепить долгосрочную поддержку Украины. Кроме того, Альянс готовится создать новое командование для координации поставок военной помощи Украине и обучения военных.

Добавим, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранного Генсека НАТО Марка Рютте с назначением на должность. Также стороны обсудили будущее взаимодействие Украины с НАТО.