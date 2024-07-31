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Приємна новина від Укренерго — чи будуть сьогодні вимикати світло в Україні

31 липня 2024 00:15
Анатолій Слюсар - Редактор
Укренерго 31 липня не застосовуватиме графіки погодинних відключень світла
Електрик за роботою. Фото: pixels.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки погодинних відключень світла у середу, 31 липня, в Україні застосовуватись не будуть. Енергетики вважають, що на цей момент у відключеннях нема потреби

Про це у вівторок, 30 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Повідомлення від Укренерго

В Укренерго зазначають, що через припинення спеки та повернення до роботи двох блоків АЕС ситуація в енергосистеми покращилась. Крім того, енергетики приклали чималих сил, щоб ліквідувати наслідки ракетних ударів з боку російських окупантів.

Але все може змінитись у гірший бік, якщо обстріли поновляться, а також взимку — через чергове навантаження енергомереж, але вже не кондиціонерами, а обігрівачами. Проте, про подальшу ситуацію Укренерго буде повідомляти додатково.

Приємна новина від Укренерго — там розповіли, чи будуть сьогодні вимикати світло в Україні - фото 2
Години, в які можна сміливо користуватись потужними електроприладами

В Укренерго нагадують, що варто всім українцям допомогти енергосистемі та відповідально користуватись потужними електроприладами. Краще за все не робити цього у пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вдень з 11:00 до 15:00 або вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Раніше в НЕК "Укренерго" заявили, що потужності в енергосистемі стало більше завдяки тому, що протягом двох останніх тижнів до роботи повернули два блоки АЕС.

Тим часом в Укренерго зазначили, що досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

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