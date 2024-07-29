Відключення світла в Україні — в Укренерго дали прогноз

Працівники ДТЕК ремонтують одну з електромереж. Фото: ДТЕК

В Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж у той же час в попередню неділю, 21 липня.

Про це повідомили в Укренерго у понеділок, 29 липня.

Читайте також:

Споживання електроенергії знижується

"Сьогодні, 29 липня, станом на 9:30 споживання нижче на 6%, ніж у цей же час 25 липня (попередній період без дії обмежень). Причина — зниження температури в окремих областях", — говориться у повідомленні.

За минулі два тижні в роботу повернулись два блоки АЕС, внаслідок чого стало більше потужності в системі. Енергетики активно проводять відновлювальні та планові ремонтні роботи для підготовки до зимового періоду.

Також в Укренерго повідомили, що заходи обмеження сьогодні, 29 липня, будуть застосовуватись у період вечірнього максимуму споживання. З 18:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

Причина — дефіцит енергії в енергосистемі України внаслідок 8 російських масованих атак, які ворог здійснив на об’єкти енергетики з початку року. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій.

В Укренерго пояснили, що така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години у Нідерландах, Фінляндії або разом Словаччини, Литви, Латвії та Естонії.

"Нагадуємо, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп)", — наголосили в Укренерго.

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення.

Якщо застосовано більше, ніж три черги графіків — обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.

В Укренерго також запевнили, що наразі експорту електроенергії не відбувається і найближчим часом його не передбачається.

Ситуація на місцях

В Запорізькій області на одному з енергооб’єктів обленерго були знайдені рештки російського БпЛА. Знеструмлень не було, на місці працювали фахівці ДСНС.

Вранці через негоду були знеструмлені 93 населені пункти у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Внаслідок бойових дій та з інших причин повністю або частково знеструмлені 478 населених пунктів.

Через бойові дії також є знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі в Одеській та Сумській областях.

Раніше ми писали, що графіки погодинних відключень світла в Україні в понеділок, 29 липня, по всій території України діятимуть у період з 16:00 до 23:00. В інші години обмежувати електроспоживання не планують.

Нагадаємо, графік відключення світла у Київській та ще трьох областях змінився на краще. Енергетики обіцяють на дві години скоротити періоди відключень.