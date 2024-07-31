Укрэнерго 31 июля не будет применять графики почасовых отключений света

Электрик за работой. Фото: pixels.com

Графики почасовых отключений света в среду, 31 июля, в Украине не будут применяться. Энергетики считают, что на данный момент в отключениях нет нужды.

Об этом во вторник, 30 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Сообщение от Укрэнерго

В Укрэнерго отмечают, что из-за прекращения жары и возвращения к работе двух блоков АЭС ситуация у энергосистем улучшилась. Кроме того, энергетики приложили немалые силы, чтобы ликвидировать последствия ракетных ударов со стороны российских оккупантов.

Но все может измениться в худшую сторону, если обстрелы возобновятся, а также зимой из-за очередной нагрузки энергосетей, но уже не кондиционерами, а обогревателями. Однако о дальнейшей ситуации Укрэнерго будет сообщать дополнительно.

Часы, в которые можно смело пользоваться мощными электроприборами

В Укрэнерго напоминают, что следует всем украинцам помочь энергосистеме и ответственно использовать мощные электроприборы. Лучше всего не делать этого в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Включать такие приборы энергетики рекомендуют днем с 11:00 до 15:00 или ночью с 23:00 до 06:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Ранее в НЭК "Укрэнерго" заявили, что мощности в энергосистеме стало больше благодаря тому, что в течение двух последних недель к работе вернули два блока АЭС.

Между тем в Укрэнерго отметили, что достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.