НЕК "Укренерго" 30 липня не застосовуватиме графіки погодинних відключень світла

Енергетик ДТЕК. Фото: dtek.com

Графіки погодинних відключень світла у вівторок, 30 липня, в Україні не діятимуть. Застосовувати відключення протягом доби не планують.

Про це в понеділок, 29 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Чому не відключатимуть світло 30 липня

Причиною скасування обмежень є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС. У разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів щодо обмеження споживання повідомлять додатково.

Щоб уникнути посилення обмежень, варто економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у понеділок, 29 липня, погодинні відключення електроенергії мали застосовувати з 18:00, однак згодом час дії обмежень скоротили — світло відключали лише протягом двох годин: з 20:00 до 22:00.

Раніше в НЕК "Укренерго" заявили, що через зниження спеки в Україні знижується споживання електроенергії. Також потужності в енергосистемі стало більше завдяки тому, що протягом двох останніх тижнів до роботи повернули два блоки АЕС,