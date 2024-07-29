Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У ДТЕК повідомили про зміну графіків відключень сьогодні — як будуть діяти arrow

У ДТЕК повідомили про зміну графіків відключень сьогодні — як будуть діяти

29 липня 2024 18:03
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Оновлено графік відключення світла 29 липня
Енергетики дали графіки відключень на завтра, 26 липня. Ілюстративне фото: ДТЕК
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні графіки відключень світла застосовуватимуться сьогодні з 20 години. Раніше очікувалося, що вони почнуть діяти з шостої години вечора.

Про це повідомили в ДТЕК у понеділок, 29 липня.

Читайте також:

Зміни у графіку відключень

"Маємо гарні новини. За інформацією Укренерго, графіки відключень почнуть діяти з 20:00, а не з 18:00, як планувалось раніше", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що відключення триватимуть до 22-ї години, а не до 23-ї, як планувалося раніше.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", — повідомили в ДТЕК. 

графіки відключень
Графіки відключень світла в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж у той самий час попередньої неділі, 21 липня.

Нагадаємо, графік відключення світла у Київській та ще трьох областях змінився на краще. Енергетики обіцяють на дві години скоротити періоди відключень.

Київ війна Україна війна в Україні відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ