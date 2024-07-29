Оновлено графік відключення світла 29 липня

Енергетики дали графіки відключень на завтра, 26 липня. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні графіки відключень світла застосовуватимуться сьогодні з 20 години. Раніше очікувалося, що вони почнуть діяти з шостої години вечора.

Про це повідомили в ДТЕК у понеділок, 29 липня.

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Зміни у графіку відключень

"Маємо гарні новини. За інформацією Укренерго, графіки відключень почнуть діяти з 20:00, а не з 18:00, як планувалось раніше", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що відключення триватимуть до 22-ї години, а не до 23-ї, як планувалося раніше.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", — повідомили в ДТЕК.

Графіки відключень світла в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж у той самий час попередньої неділі, 21 липня.

Нагадаємо, графік відключення світла у Київській та ще трьох областях змінився на краще. Енергетики обіцяють на дві години скоротити періоди відключень.