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Приятные новости от Укрэнерго — отключений света сегодня не будет

29 июля 2024 00:25
Анатолий Слюсарь - Редактор
НЭК "Укрэнерго" 30 июля не будет применять графики почасовых отключений света
Энергетик ДТЭК. Фото: dtek.com
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики почасовых отключений света во вторник, 30 июля, в Украине не будут действовать. Применять отключения в течение суток не планируют.

Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Почему не будут отключать свет 30 июля

Причиной отмены ограничений является снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС. В случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер по ограничению потребления сообщат дополнительно.

Чтобы избежать усиления ограничений, следует экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00 . Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в понедельник, 29 июля, почасовые отключения электроэнергии должны были применять с 18:00, однако впоследствии время действия ограничений сократили — свет отключали только в течение двух часов: с 20:00 до 22:00.

Ранее в НЭК "Укрэнерго" заявили, что из-за снижения жары в Украине снижается потребление электроэнергии. Также мощности в энергосистеме стало больше благодаря тому, что в течение двух последних недель к работе вернули два блока АЭС.

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