НЭК "Укрэнерго" 30 июля не будет применять графики почасовых отключений света

Приятные новости от Укрэнерго — отключений света сегодня не будет
Графики почасовых отключений света во вторник, 30 июля, в Украине не будут действовать. Применять отключения в течение суток не планируют.
Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Почему не будут отключать свет 30 июля
Причиной отмены ограничений является снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС. В случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер по ограничению потребления сообщат дополнительно.
Чтобы избежать усиления ограничений, следует экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00 . Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Напомним, в понедельник, 29 июля, почасовые отключения электроэнергии должны были применять с 18:00, однако впоследствии время действия ограничений сократили — свет отключали только в течение двух часов: с 20:00 до 22:00.
Ранее в НЭК "Укрэнерго" заявили, что из-за снижения жары в Украине снижается потребление электроэнергии. Также мощности в энергосистеме стало больше благодаря тому, что в течение двух последних недель к работе вернули два блока АЭС.
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