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Прикордонники викрили контрабанду тютюну на 1,6 млн грн — деталі

18 липня 2024 20:51
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Перевозили контрабанду тютюну — прикордонники затримали громадянок Румунії
Контрабанда тютюну. Фото: ДПСУ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У середу, 17 липня, на пункті пропуску "Дяківці" прикордонники затримали громадянок Румунії, які поверталися додому на двох вантажівках. Жінки перевозили контрабанду тютюну під мішками з комбікормом.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у четвер, 18 липня.

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Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про намір незаконного перевезення через державний кордон підакцизних товарів. У зв'язку з цим вони розпочали детальну перевірку транспортних засобів.

Під час додаткової перевірки прикордонники виявили у обох автомобілів "подвійні" підлоги, заповнені сигаретами без марок акцизного податку. Було конфісковано 14 тисяч пачок сигарет на суму 1,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, на контрольному посту у Закарпатській області 61-річний водій поранив ножем прикордонника. Зловмисника було затримано та повідомлено про інцидент поліціянтам.

Раніше ми писали, що на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі. Він намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою.

КПП контрабанда сигарети українці Україна Румунія ДПСУ

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