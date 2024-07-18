Перевозили контрабанду табака – пограничники задержали гражданок Румынии

Контрабанда табака. Фото: ГПСУ

В среду, 17 июля, на пункте пропуска "Дяковцы" пограничники задержали гражданок Румынии, возвращавшихся домой на двух грузовиках. Женщины перевозили контрабанду табака под мешками с комбикормом.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в четверг, 18 июля.

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Контрабанда табака

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о намерении незаконной перевозки через государственную границу подакцизных товаров. В связи с этим они приступили к детальной проверке транспортных средств.

В ходе дополнительной проверки пограничники обнаружили в обоих автомобилях "двойные" полы, заполненные сигаретами без марок акцизного налога. Были конфискованы 14 тысяч пачек сигарет на сумму 1,6 миллиона гривен.

Напомним, на контрольном посту в Закарпатской области 61-летний водитель ранил ножом пограничника. Злоумышленника задержали и ему сообщили об инциденте с полицейским.

Ранее мы писали, что в Винницкой области пограничники спасли мужчину, который едва не утонул в Днестре. Он пытался незаконно пересечь границу с Молдовой.