На кордоні з Румунією затримали переправника та двох ухилянтів, які хотіли переплисти Тису

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники відділу "Грушово" спільно з оперативниками Мукачівського прикордонного загону затримали переправника та двох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса. Вони планували нелегально потрапити до Румунії.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у вівторок, 10 вересня.

Читайте також:

Планували переплисти Тису

Організатором нелегального переправлення виявився 60-річний мешканець села Нижня Апша, що на Закарпатті. Він допоміг жителю Вінницької та жителю Івано-Франківської областей дістатися до річки й планував за грошову винагороду в 15 тисяч доларів переправити через кордон. Під час спроби втечі організатор був затриманий прикордонниками.

Викрити порушників вдалося завдяки оперативній інформації, отриманій від співробітників прикордонного загону. Наразі всі зібрані матеріали передані до поліції, а за цим фактом відкрито кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон.