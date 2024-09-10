На границе с Румынией задержали переправщика и двух уклонистов, которые хотели переплыть Тису

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники отдела "Грушово" совместно с оперативниками Мукачевского пограничного отряда задержали переправщика и двух мужчин, пытавшихся переплыть реку Тиса. Они планировали нелегально попасть в Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы во вторник, 10 сентября.

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Планировали переплыть Тису

Организатором нелегальной переправки оказался 60-летний житель села Нижняя Апша на Закарпатье. Он помог жителю Винницкой и жителю Ивано-Франковской областей добраться до реки и планировал за денежное вознаграждение в 15 тысяч долларов переправить через границу. При попытке побега организатор был задержан пограничниками.

Разоблачить нарушителей удалось благодаря оперативной информации, полученной от сотрудников пограничного отряда. Все собранные материалы переданы в полицию, а по этому факту возбуждено уголовное производство за незаконную переправку лиц через государственную границу.