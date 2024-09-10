Україна приєднається до ЄС у кінці 2025 року — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наша держава буде готова до вступу у Європейський Союз до кінця 2025 року. Він зазначив, що приєднання України до ЄС є невід’ємною частиною справедливого миру.

Про це Шмигаль сказав на пресконференції 10 вересня.

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"Наша мета амбітна — ми хочемо не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до ЄС", — зазначив Шмигаль.

Він також додав, що в Україні розуміють, що вступ нашої держави до Євросоюзу має бути невід’ємною частиною справедливого миру. Очільник уряду наголосив, що це стратегічна мета України.

Шмигаль додав, що цьому передуватиме титанічна робота, у тому числі технічна. Необхідно привести у відповідність до директив і правил ЄС українське законодавство, усі підзаконні акти. Йдеться про десятки тисяч документів.

"Політичне рішення у нас залишається одне — це рішення країн-членів Євросоюзу про прийняття України в члени ЄС. Цьому передує велика технічна робота, яка не передбачає яскравих політичних заяв, але відбувається щоденна невтомна тиха праця", — повідомив прем’єр.

Шмигаль також нагадав, що цього року Україна вже досягла значних успіхів у галузі євроінтеграції.

Прем'єр переконаний, що Кабмін разом із Верховною Радою уважно відстежують і забезпечують реалізацію цих заходів, аби чітко просуватися за графіком євроінтеграційних реформ.