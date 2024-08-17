В МИДе резко отреагировали на информацию о прекращении помощи от Германии

Немецкие БМП Marder.. Иллюстративное фото: Armin Weigel / DPA

Заявления о прекращении предоставления Германией военной помощи являются некорректными и манипулятивными. Уровень поддержки на 2024 год от ФРГ станет известен только после утверждения бюджета, ожидаемого в ноябре.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины (МИД) Георгий Тихий, пишет Укринформ.

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Заявления о прекращении помощи являются манипуляцией

По словам Тихого, информация о прекращении или сокращении помощи является такой же манипуляцией, как и предыдущие сообщения об уменьшении поддержки. В Германии продолжается бюджетный процесс, за которым украинская сторона внимательно следит.

Спикер напомнил, что в прошлом году бюджетный процесс предусматривал аналогичную ситуацию, когда первоначальная сумма помощи была увеличена во время парламентских слушаний.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты продолжают работать с немецкими партнерами по сохранению и укреплению поддержки Украины.

Спикер внешнеполитического ведомства отметил важность немецкой помощи, которая уже спасла тысячи жизней и критически важна для дальнейшей защиты.

Представитель МИД подчеркнул, что украинская сторона надеется на дополнительное финансирование от Германии еще в этом году.

Тихий добавил, что Украина также надеется на скорую реализацию решения лидеров G7 по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины, отмечая, что эти средства должны дополнить, а не заменить текущую европейскую и немецкую помощь.