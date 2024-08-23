Вечернее обращение Зеленского 23 августа - День государственного флага

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Также он провел несколько важных совещаний по коммуникации с международными партнерами нашего государства.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в пятницу, 23 августа.

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Обращение президента Зеленского

"День флага. Имел честь поздравить всех наших людей, и в том числе всех наших воинов, с праздником. И горжусь всеми, кто делает наши сине-желтые цвета такими сильными и достойными", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что гордится украинцами, защищающими наше государство и его флаг.

"Это отражение именно таких наших людей — уважение мира к Украине и тот факт, что украинские флаги можно увидеть во всех ведущих столицах демократического мира", — добавил глава государства.

Президент также рассказал, что сегодня провел несколько совещаний со специалистами по международным отношениям по оборонной поддержке и коммуникации с партнерами.

"Своевременная поставка — это ключевые поставки сейчас. Есть пакеты объявленные, проголосованные, но не поставленные в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро", — добавил Зеленский.

Также президент обсудил с премьер-министром Индии Нарендра Моди справедливый мир и российско-украинскую войну. В свою очередь, Индия подтвердила поддержку территориальной целостности Украины и присоединилась к реализации "Формулы мира". Глава государства также отметил, что визит Моди — это лишь часть международных усилий нашего государства.

Кроме того, Зеленский обрадовал сообщениям о том, что ВСУ вытесняют российских захватчиков из Харьковской области. Ситуацию в регионе глава государства обсудил с Главнокомандующим Александром Сырским.

"Выдавливаем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину", — подчеркнул Зеленский.