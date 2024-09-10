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Продавав привезені з фронту боєприпаси — як суд покарав військового

10 вересня 2024 23:53
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Хмельниччині судили військового, який продавав привезені з фронту боєприпаси
Засідання суду. Фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Хмельницький апеляційний суд ухвалив збільшити вирок військовослужбовцю, який був засуджений за незаконний продаж боєприпасів, привезених із зони бойових дій. Замість умовного терміну, обвинуваченому присудили три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

В грудні 2023 року старший солдат під час виконання бойових завдань на Куп'янському напрямку в Харківській області, виявив ручні осколкові гранати типу "М-67" та "Ф-1". Солдат привласнив їх, а після повернення додому заховав у лісосмузі, де зберігав їх протягом тривалого часу. В лютому 2024 року, за даними слідства, військовий продав дві гранати, отримавши за них 6 500 гривень.

Рішення суду

Суд першої інстанції виніс вирок про три роки умовного покарання, однак прокурори подали апеляційну скаргу. Хмельницький апеляційний суд скасував початкове рішення і призначив солдату три роки реального позбавлення волі за незаконне зберігання та збут боєприпасів. Однак це рішення ще може бути оскаржене в касаційному порядку.

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