В Хмельницкой области судили военного, который продавал привезенные с фронта боеприпасы

Продавал привезенные с фронта боеприпасы — как суд наказал военного
Хмельницкий апелляционный суд постановил увеличить приговор военнослужащему, осужденному за незаконную продажу боеприпасов, привезенных из зоны боевых действий. Вместо условного срока обвиняемому присудили три года лишения свободы.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В декабре 2023 старший солдат во время выполнения боевых задач на Купянском направлении в Харьковской области, обнаружил ручные осколочные гранаты типа "М-67" и "Ф-1". Солдат присвоил их, а по возвращении домой спрятал в лесополосе, где хранил их в течение длительного времени. В феврале 2024 года, по данным следствия, военный продал две гранаты, получив за них 6500 гривен.
Решение суда
Суд первой инстанции вынес приговор о трех годах условного наказания, однако прокуроры подали апелляционную жалобу. Хмельницкий апелляционный суд упразднил первоначальное решение и назначил солдату три года реального лишения свободы за незаконное хранение и сбыт боеприпасов. Однако это решение еще может быть обжаловано в порядке.
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