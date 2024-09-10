В Хмельницкой области судили военного, который продавал привезенные с фронта боеприпасы

Заседание суда. Фото: УНИАН

Хмельницкий апелляционный суд постановил увеличить приговор военнослужащему, осужденному за незаконную продажу боеприпасов, привезенных из зоны боевых действий. Вместо условного срока обвиняемому присудили три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В декабре 2023 старший солдат во время выполнения боевых задач на Купянском направлении в Харьковской области, обнаружил ручные осколочные гранаты типа "М-67" и "Ф-1". Солдат присвоил их, а по возвращении домой спрятал в лесополосе, где хранил их в течение длительного времени. В феврале 2024 года, по данным следствия, военный продал две гранаты, получив за них 6500 гривен.

Решение суда

Суд первой инстанции вынес приговор о трех годах условного наказания, однако прокуроры подали апелляционную жалобу. Хмельницкий апелляционный суд упразднил первоначальное решение и назначил солдату три года реального лишения свободы за незаконное хранение и сбыт боеприпасов. Однако это решение еще может быть обжаловано в порядке.