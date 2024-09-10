Відключення світла 11 вересня — термінове повідомлення ДТЕК та Укренерго

Енергетик за роботою. Фото: ДТЕК

У середу, 11 вересня, в Україні відключень стабілізаційних відключень світла не заплановано. Проте, у разі дефіциту електроенергії у мережі, ситуація може змінитися.

Про це заявили у пресслужбі ДТЕК та Укренерго у вівторок, 10 вересня.

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Як заявили у регуляторах, завтра, 11 вересня, застосування заходів обмеження електропостачання не прогнозується.

Проте енергетики звертаються до українців з проханням споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 18:00 до 22:00.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Де можна подивитись графік відключення світла

Щоб точніше дізнатися про відключення світла, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.