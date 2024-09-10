Отключение света 11 сентября — срочное сообщение ДТЭК и Укрэнерго

Энергетик за работой. Фото: ДТЭК

В среду, 11 сентября, в Украине отключения стабилизационных отключений света не запланированы. Однако в случае дефицита электроэнергии в сети ситуация может измениться.

Об этом заявили в пресс-службе ДТЭК и Укрэнерго во вторник, 10 сентября.

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Как заявили в регуляторах, завтра, 11 сентября, применение мер ограничения электроснабжения не прогнозируется.

Однако энергетики обращаются к украинцам с просьбой потреблять электроэнергию экономно и не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 18:00 до 22:00.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнать об отключении света, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.