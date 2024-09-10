Отключение света 11 сентября — срочное сообщение ДТЭК и Укрэнерго

Прогноз по отключениям на завтра — в Укрэнерго обратились к украинцам
В среду, 11 сентября, в Украине отключения стабилизационных отключений света не запланированы. Однако в случае дефицита электроэнергии в сети ситуация может измениться.
Об этом заявили в пресс-службе ДТЭК и Укрэнерго во вторник, 10 сентября.
Отключение света по Украине 11 сентября
Как заявили в регуляторах, завтра, 11 сентября, применение мер ограничения электроснабжения не прогнозируется.
Однако энергетики обращаются к украинцам с просьбой потреблять электроэнергию экономно и не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 18:00 до 22:00.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнать об отключении света, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.
- Киев
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- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
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