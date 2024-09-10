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Довіри не буде — посли G7 вимагають, щоб Україна сформувала наглядову раду в Укренерго

10 вересня 2024 09:32
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
G7 вимагають в України призначити експертів до наглядової ради в Укренерго
Офіс Укренерго. Фото: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Посли країн G7 заявили, що Україні слід чимшвидше обрати експертів до наглядової ради НЕК "Укренерго". Там додали, що їх відсутність підриває довіру міжнародних партнерів та загрожує безпеці енергосистеми України.

Про це амбасадори G7 заявили у соцмережі X у понеділок, 9 вересня.

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У заяві посли держав G7 заявили, що Україні важливо якнайшвидше обрати "компетентних і професійних незалежних експертів" до наглядової ради НЕК "Укренерго". Там додали, що це важливо для енергетичної безпеки України та подальшої довіри від міжнародних партнерів. 

Таку заяву вони зробили на тлі звільнення голови правління Укренерго Володимира Кудрицького та відставки двох членів наглядової ради. 

G7 Укренерго
Заява послів G7. Фото: скриншот

Скандал зі звільненнями в Укренерго

Нагадаємо, що 30 серпня, за рішенням Ставки Верховного головнокомандувача, було звільнено керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Там таке рішення аргументували тим, що Кудрицький нібито недопрацював над захистом конструкцій навколо підстанцій "Укренерго", що призвело до перебоїв з електропостачанням після масованого російського обстрілу 26 серпня.

Згодом голова наглядової ради Укренерго Даніель Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен оголосили про дострокове припинення своїх повноважень через звільнення Кудрицького, яке вони вважають "політичною розправою". Вони заявили, що від початку роботи у наглядовій раді вони нібито стали свідками спроб призначень на посади в Укренерго людей, які були некомпетентними, а на співробітників був тиск з боку правоохоронців. Доббені та Андреасен пообіцяли Україні у майбутньому проблеми з Євросоюзом та операторами-членами європейської континентальної мережі ENTSO-E через кадрові рішення, наголосивши, що стандарти корпоративного управління компанією та її незалежність поставлені під сумнів.

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скандал G7 Укренерго звільнення Володимир Кудрицький

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