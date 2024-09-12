Відключення електроенергії — на які обмеження варто чекати взимку

Ексглава Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: Економічна правда

Відключення електроенергії взимку будуть безпосередньо залежати від температурних умов та ворожих обстрілів по критичних об'єктах. Серйозні обмеження варто очікувати десь у грудні.

Про це повідомив колишній начальник Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю для ''Економічної правди''.

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Кудрицький заявив, що компаній усунула основну частину пошкоджень, тож в Укренерго немає жодних проблем. За його прогнозами, у вересні-жовтні ситуація з енергопостачання має бути спокійною, якщо не буде масштабних обстрілів.

"Генерації в нас вистачає, тому що спала спека і знизилося споживання. Поки не буде нової хвилі спеки або чергових негараздів на якомусь великому об’єкті генерації на зразок атомної станції, у нас електроенергії мало б вистачати", — сказав ексочільник Укренерго.

Він додав, що саме холодна погода буде тригером для введення обмежень електроспоживання. Кудрицький заявив, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані.

"Мій прогноз серединний. У теплі періоди, коли температура буде вище нуля, ми зможемо обійтися без відключень, якщо не станеться якихось подій на об’єктах генерації, на 1000 чи 2000 мегаватів. Якщо буде холодний період, наприклад середньодобова температура мінус 10, то я не бачу, чим можна покрити дефіцит", — зауважив колишній голова енергокомпанії.

Він додав, що орієнтуватися можна на ситуацію, яка була з відключеннями світла влітку. За його словами, графік обмежень залежатиме від того, наскільки довго буде період сильних холодів.

"Може бути графік чотири через чотири, може бути чотири через шість", — сказав Кудрицький.

Під час інтерв'ю Кудрицький також відповів на запитання щодо свого звільнення та чи справді був на нього тиск з боку представників влади в Україні.

Колишній очільник Укренерго також назвав причину чому критичні енергооб'єкти України досі залишаються вразливими.

Кудрицький заявив, що основною проблемою у реалізації проєкту щодо захисту енергооб'єктів третім рівнем є брак фінансування.