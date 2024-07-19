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Пройшло 18 місяців, а літаки не долетіли — Зеленський прокоментував терміни отримання винищувачів

19 липня 2024 12:47
Валерія Барановська - редактор
F-16 для України — Зеленський зробив гучну заяву
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю. Фото: ВВС
Валерія Барановська - редактор

Україна досі не отримала очікувані винищувачі F-16, попри обіцянки західних партнерів. Літаки важливі для відбиття домінування Росії в повітрі та розблокування неба.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для ВВС.

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Україна вже досить довгий час чекає на передачу винищувачів F-16. Раніше Зеленський наголошував на необхідності мінімум 128 літаків, аби мати змогу конкурувати з РФ в небі.

Під час інтерв'ю глава держави зазначив, що Україна сподівалася на активізацію військових зусиль завдяки F-16, але так досі й не побачила їх.

"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", — сказав Зеленський. 

Він додав, що вдячний за все те, що партнери надають Україні. Президент підкреслив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям відбити домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо".

Раніше Зеленський повідомляв, що західні партнери України обіцяють передати винищувачі F-16 вже найближчим часом. 

Нагадаємо, за словами члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, союзники пообіцяли Україні більше винищувачів F-16, ніж підготували пілотів. Наразі постає питання не бортів, а людей.

Володимир Зеленський війна військова допомога літаки війна в Україні Росія F-16

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