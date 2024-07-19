F-16 для Украины — Зеленский сделал громкое заявление

Прошло 18 месяцев, а самолеты не долетели — Зеленский прокомментировал сроки получения истребителей
Украина до сих пор не получила ожидаемые истребители F-16, несмотря на обещания западных партнеров. Самолеты важны для отражения доминирования России в воздухе и разблокировки неба.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС.
Зеленский о F-16
Украина уже достаточно долгое время ожидает передачи истребителей F-16. Ранее Зеленский отмечал необходимость минимум 128 самолетов, чтобы иметь возможность конкурировать с РФ в небе.
В интервью глава государства отметил, что Украина надеялась на активизацию военных усилий благодаря F-16, но так до сих пор и не увидела их.
"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", — сказал Зеленский.
Он добавил, что благодарен за то, что партнеры предоставляют Украине. Президент подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь украинцам отразить доминирование России в воздухе и "разблокировать небо".
Ранее Зеленский сообщал, что западные партнеры Украины обещают передать истребители F-16 в ближайшее время.
Напомним, по словам члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, союзники пообещали Украине больше истребителей F-16, чем подготовили пилотов. В настоящее время возникает вопрос не бортов, а людей.
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