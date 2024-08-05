Чоловіку продали квиток у жіноче купе — як Укрзалізниця відреагувала на скандал

Жіноче купе. Фото: Вечірній Київ

В понеділок, 4 серпня в потязі "Запоріжжя-Ясіня" чоловік опинився у жіночому купе через помилку при продажу квитка. В Укрзалізниці вже відреагували на скандал.

Відео цього випадку опублікувала Ольга Сергієнко на Facebook.

Читайте також:

Чоловік купив місце у жіночому купе

На записі видно, як конфлікт між жінками в купе та чоловіком швидко набирає обертів. Жінки звернулися до провідниці, запитуючи, чи може чоловік перебувати у жіночому купе. Провідниця відповіла, що квиток дійсно був проданий на це місце. Вона також запропонувала чоловікові порозважати дівчат.

"Він має квиток, розумієте? Я його не привела сюди. Чому він не може їхати? З яких пір це заборонено?", — заявила провідниця.

Чоловік у свою чергу запропонував жінкам звернутися до каси для обміну квитків або знайти інший вагон.

У коментарях під постом представники "Укрзалізниці" пояснили, що при купівлі квитка пасажири отримують повідомлення про те, що місце знаходиться у жіночому купе.

"У даному випадку пасажир свідомо проігнорував цю вимогу, а отже мав бути не допущений до перевезень у цьому вагоні. Такі випадки рідкісні, але трапляються як виключення. Задачею наших провідників у таких випадках є знайти альтернативне місце для чоловіка в іншому вагоні, коректність дій бригади наразі оцінюється внутрішнім розслідуванням, але вже зараз можемо констатувати, що за всіма протоколами ситуацію потрібно було вирішити до посадки, а не після. Жіночі купе створені для безпеки і комфорту жінок, і залізниця просить з повагою ставитися до наявних правил", — йдеться в повідомлені.