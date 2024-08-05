Чоловіку продали квиток у жіноче купе — як Укрзалізниця відреагувала на скандал

Провідниця запропонувала розважити дівчат — в УЗ пояснили, як чоловік потрапив у жіноче купе
В понеділок, 4 серпня в потязі "Запоріжжя-Ясіня" чоловік опинився у жіночому купе через помилку при продажу квитка. В Укрзалізниці вже відреагували на скандал.
Відео цього випадку опублікувала Ольга Сергієнко на Facebook.
Чоловік купив місце у жіночому купе
На записі видно, як конфлікт між жінками в купе та чоловіком швидко набирає обертів. Жінки звернулися до провідниці, запитуючи, чи може чоловік перебувати у жіночому купе. Провідниця відповіла, що квиток дійсно був проданий на це місце. Вона також запропонувала чоловікові порозважати дівчат.
"Він має квиток, розумієте? Я його не привела сюди. Чому він не може їхати? З яких пір це заборонено?", — заявила провідниця.
Чоловік у свою чергу запропонував жінкам звернутися до каси для обміну квитків або знайти інший вагон.
У коментарях під постом представники "Укрзалізниці" пояснили, що при купівлі квитка пасажири отримують повідомлення про те, що місце знаходиться у жіночому купе.
"У даному випадку пасажир свідомо проігнорував цю вимогу, а отже мав бути не допущений до перевезень у цьому вагоні. Такі випадки рідкісні, але трапляються як виключення. Задачею наших провідників у таких випадках є знайти альтернативне місце для чоловіка в іншому вагоні, коректність дій бригади наразі оцінюється внутрішнім розслідуванням, але вже зараз можемо констатувати, що за всіма протоколами ситуацію потрібно було вирішити до посадки, а не після. Жіночі купе створені для безпеки і комфорту жінок, і залізниця просить з повагою ставитися до наявних правил", — йдеться в повідомлені.
Читайте Новини.LIVE!